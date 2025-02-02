Mahfi Eğilmez tek tek açıkladı: Cari açık yükselecek mi?

Hazine eski Müsteşarı ve iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, "Kendime Yazılar" adlı bloğunda yayınladığı "Makrofinansal Denge" başlıklı yazısında Türkiye'nin makrofinansal dengesi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Eğilmez, makroekonomik dengeyi oluşturan kamu kesimi dengesi ve cari dengedeki gelişmeleri ele aldı.

Eğilmez, toplam arz ile toplam talebin kesiştiği makroekonomik dengenin en önemli bileşenlerinden birinin makrofinansal denge olduğunu belirtti.

Eğilmez, 2000 yılından bu yana oluşan makrofinansal dengeyi bir grafikle göstererek, kamu kesimi dengesiyle cari denge arasında anlamlı bir ters yönlü ilişki bulunduğunu vurgulayarak "2024 yılında izlenen parasal sıkılaştırma sonucu büyümede ortaya çıkan ivme kaybı, cari açığı sıfıra yaklaştırırken kamu kesimi açısından ciddi bir artış ortaya çıkmasını engelleyememiş." ifadelerine yer verdi.

Eğilmez, kamu kesimi açığının artmasının üç temel nedenini şu şekilde sıraladı:

1. 2023 yılında yaşanan depremlerin yarattığı kayıpların giderilmesi için yapılan kamu harcamaları.

2. Kamu kesiminde israfın bütün hızıyla devam etmesi.

3. Enflasyonun üç yıldır yüksek seyretmesi nedeniyle kamu kesimi borçlanmasının yüksek faizle yapılması sonucu faiz giderlerinin artması.

Cari açığın azalmasının nedenlerini de sıralayan Eğilmez, bu düşüşün üç temel faktörden kaynaklandığını belirtti:

1. Enflasyonu düşürmek için izlenen parasal sıkılaştırmanın piyasada yarattığı talep düşüşünden kaynaklanan üretim gerilemesi ve dolayısıyla ithalat düşüşü.

2. Altın ithalatındaki kısıtlamanın yarattığı düşüş. Ki bunun bir kısmının net hata ve noksana yansıyan kaçak altın girişiyle telafi edildiği tahmin ediliyor.

3. Kurdaki sabitleşme eğilimine karşılık ihracatta ve turizm gelirlerinde yaşanan artış.

Cari açık yükselecek mi?

Eğilmez, cari açığın gelecekteki seyriyle ilgili olarak “Önümüzdeki dönemde ekonomi, büyümeye geri dönecekse cari açığın da yükselmesine tanıklık edeceğiz demektir.” ifadesini kullandı.