Mahfi Eğilmez: Yeniden faiz koridoru uygulaması devreye sokuldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubat 2023'ten sonra ilk kez faiz indirimi gerçekleştirerek politika faizini 2,5 puan indirimle yüzde 47,50 seviyesine çekti.

Hazine eski Müsteşarı, iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez “Kendime Yazılar” adlı bloğunda yayınladığı "Merkez Bankası Faizlerinde Son Durum" başlıklı yazısında 22 ay sonra Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini değerlendirdi.

Eğilmez, yazısında Merkez Bankası'nın gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlendiğine vurgu yaptı.

"Bu işlem yeniden faiz koridoru uygulamasının devreye sokulduğunu gösteriyor"

Merkez Bankası'nın bu adımını Eğilmez "Bu açıklama bize politika faizi olarak kabul edilen 1 hafta vadeli (repo ihalesi yoluyla) borç verme işleminin yanına gecelik borç verme ve alma işleminin de yeniden faiz koridoru uygulamasının devreye sokulduğunu gösteriyor." sözleriyle değerlendirdi.

Eğilmez son oranların ardından şekillenen tabloyu paylaştı:

Eğilmez, tabloda yer alan tanımları şu şekilde açıkladı:

1 Haftalık Repo İhalesi Yoluyla Borç Verme: TCMB, açık piyasa işlemleri yapmaya yetkili kuruluşlardan, ileri bir tarihte geri satmak taahhüdüyle menkul kıymet alır. Burada süre bir hafta olarak uygulanmaktadır. Bir haftalık vade sonunda TCMB menkul kıymeti geri verir ve yüzde 47,50 faizle birlikte verdiği anaparayı geri tahsil eder.

Gecelik Borç Verme / Alma: Gecelik fonlama faizi Merkez Bankasının gecelik olarak borç almak ya da borç vermek isteyen bankalara yönelik uyguladığı faiz türüdür. Bugünkü oranlara göre TCMB gecelik borç aldığında yüzde 46 faiz vermekte, gecelik borç verdiğinde yüzde 49 faiz almaktadır.

Geç likidite penceresi; Merkez Bankasının son borç verici (lender of last resort) sıfatıyla, gün sonunda ödeme sistemlerinde ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi için bankalara geçici nitelikteki likidite ihtiyaçlarını karşılamaları için teminatları karşılığında sağladığı Türk lirası borçlanma imkânıdır. Gün sonunda ellerinde likidite fazlası olup da bunu TCMB’ye yatıranlara Banka herhangi bir faiz vermemektedir.

Reeskont İşlemlerinde İskonto: TCMB, bankaların geçici likidite ihtiyaçlarını gidermek üzere verecekleri ticari senet ve vesikaları reeskont faizi denilen bir oranda faiz almak kaydıyla reeskonta kabul edebilir.

Avans İşlemleri: TCMB, reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebilmektedir. Avans için teminat olarak alınan bu senetler; ticari senet ve belgeler, devlet tahvilleri ve borsada kayıtlı tahvillerdir