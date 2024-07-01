Mahfi Hoca, Türkiye ve Arjantin ekonomisi arasındaki tek farkı açıkladı!

Türkiye ekonomisine yönelik çarpıcı değerlendirmelerde bulunan eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez bu kez Arjantin ekonomisinin bulunduğu duruma ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Arjantin'in, büyüme, işsizlik, enflasyon başta olmak üzere ekonomik tablosunu gösteren grafikler paylaşan Eğilmez gelen yorum ve sorular üzerine Türkiye ekonomisine dair de değerlendirmelerini paylaştı.

"Hiç yabancı değiliz bu göstergelere"

Arjantin ekonomisinin son durumu: pic.twitter.com/S0fFte1xQ2 — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) July 1, 2024

Eğilmez'in "Arjantin ekonomisinin son durumu" notuyla yaptığı grafikli tabloya bir kullancının "Hiç yabancı değiliz bu göstergelere" yorumuna şu yanıtı verdi: "Bir tek fark var adamlar enflasyonu düşük göstermeye çalışmıyor."

Yine bir başka kullanıcının Arjantin'de tablonun değişeceğine ancak Türkiye'de değişmeyeceğine dair yorumu Eğilmez tarafından "Yok, Arjantin de çıkamıyor. 70 - 80 yıldır aynı durumda" cevabı ile karşılık buldu.