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Marmarabirlik'in ödeme tarihi belli oldu

Marmarabirlik, 2024-2025 ürün alım kampanyası kapsamında ortaklara 31 Ocak Cuma günü 22 milyon lira ödeme yapacağını, kalan 776 milyon liranın ise 21 Şubat’ta ödeneceğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Marmarabirlik'in ödeme tarihi belli oldu
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Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik yapılan açıklamaya göre, ortaklar 11-24 Ocak'ta teslim ettikleri ürün bedelinin yarısına karşılık paylarına düşen miktarı Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilecek.

Kampanyanın başladığı 21 Ekim'den bu yana 3 milyar 232 milyon lira karşılığında 57 bin 503 tonluk ürün alan Marmarabirlik, ürün bedellerinin kalan yarısının karşılığı olarak, 21 Şubat'ta da 776 milyon liralık ödeme yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün alım kampanyasının sonuna gelindiğini belirtti.

Kooperatiflerden alınan ürün miktarına değinen Asa, "Gemlik Kooperatifi'nden 5 bin 267, Mudanya Kooperatifi'nden 13 bin 474, İznik Kooperatifi'nden 14 bin 814, Orhangazi Kooperatifi'nden 5 bin 516, Erdek Kooperatifi'nden 7 bin 24, Mürefte Kooperatifi'nden 3 bin 188, Edincik Kooperatifi'nden 8 bin 23 ve Marmara Adası Kooperatifi'nden 197 ton ürün alımı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

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