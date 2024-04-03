Martta en fazla fiyat artışı orta öğretimde

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) mart ayı verilerine göre, en fazla fiyat artışı yüzde 21,30 ile orta öğretimde gerçekleşti.

Geçen ay orta öğretimdeki fiyat artışını yüzde 18,58 ile kuzu eti, yüzde 14,65 ile dana eti ücreti izledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 12,19 ile kümes hayvanları eti, yüzde 10,37 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri ve yüzde 6,03 ile yatak odası mobilyaları yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,16 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 6,9 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 2,37 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yüzde 1,51 ile diğer süt ürünleri, yüzde 1,01 ile tereyağı, yüzde 0,9 ile şeker ve yüzde 0,31 ile un ve diğer tahıllar takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Martta fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: