MASAK düğmeye bastı! Türkiye silah finansmanına dört koldan mücadele başlatıyor

Türkiye, kitle imha silahlarının finansmanıyla mücadele çalışmaları kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda 7 bakanlık ve çeşitli kurumların yer aldığı çalışma grubu kuracak.

Türkiye çalışmalarını derinleştiriyor

Türkiye, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede çalışmalarını derinleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 29 Mart'ta Resmi Gazete'de kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla bir genelge yayımlandı. Genelgeyle, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bu konuda işbirliği içerisinde çalışarak üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi mesajı verildi.

MASAK kapsamlı çalışma yapacak

MASAK da bu kapsamda 2025-2029 yıllarına ilişkin "Türkiye'de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi"ni hazırladı.

MASAK koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlanan belgeden yaptığı derlemeye göre, kimyasal, biyolojik, radyolojik veya nükleer silahları içeren kitle imha silahları, büyük ölçekli tahribat ve kitlesel ölümlere yol açabileceği için ulusal ve uluslararası güvenlik alanında ciddi tehditler oluşturuyor. Söz konusu silahların, finansal ağlar ve ekonomik yapıların işleyişiyle de doğrudan ilişkisi bulunuyor.

Terörizm engellenecek

Bu silahların finansmanıyla mücadele etmek, ulusal ve uluslararası güvenliği sağlamak, barışı korumak ve terörizmi engellemek adına kritik önem taşıyor.

Potansiyel tehditler değerlendirilecek

Türkiye'de söz konusu silahların yayılmasının finansmanıyla mücadelenin etkili şekilde yürütülmesi stratejik öncelik olarak benimsenirken, bu çerçevede 4 stratejik amaç ve 10 hedef belirlendi.

Buna göre, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadelede yetkili birimler arasındaki işbirliği geliştirilecek. Bu amaçla, ilgili kamu kurumlarının katılımıyla "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadele Çalışma Grubu" oluşturulacak. Burada, ilgili kurumlar arasında bilgi paylaşımında bulunulacak.

7 Bakanlık, MİT ve kurumlar biraraya gelecek

MASAK koordinasyonundaki çalışma grubu, Dışişleri, Milli Savunma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Ticaret, Hazine ve Maliye, Adalet bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Nükleer Düzenleme Kurumunun teknik uzmanlığa sahip temsilcilerinden oluşacak.

Güvenlik güçleri de tedbirler için devreye girecek

İhtiyaç halinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile diğer ilgili kurum kuruluşların temsilcileri de çalışma grubunun faaliyetlerine davet edilebilecek.

Çalışma grubu, mücadele kapsamında uzman görüşleri, potansiyel tehdit, kırılganlık ve yatıştırıcı tedbirleri de değerlendirilecek.

Bu süreçte kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele rehberleri de hazırlanacak. Bu rehberler ihtiyaç halinde güncellenecek.

Özel sektörün farkındalığı artırılacak

Çalışmalar doğrultusunda özel sektörle de işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Özel sektör temsilcileriyle teknik düzeyde toplantılar gerçekleştirilecek ve farkındalığı artırıcı çalışmalar yapılacak.

Bu silahların yayılmasını finanse eden kişi ve gruplara karşı önlemler geliştirilmesi için uluslararası ortaklarla bilgi-istihbarat paylaşımı ve değişimi ile işbirliğinin güçlendirilmesi sağlanacak.

Türkiye, bu konuda denetim mekanizmaları da geliştirecek. Bu çerçevede denetimin etkinliğini artırıcı çalışmalar yürütülecek ve denetimlerin sonuçları değerlendirilecek.

Ulusal risk raporu yayımlanacak

Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede ulusal risk değerlendirmesinin güncelliği sağlanacak. Bu amaçla ulusal risk değerlendirmesi raporu da hazırlanacak.

Bu raporda belirlenen risklerin bertaraf edilmesine yönelik eylem planı oluşturulacak ve uygulanması takip edilecek. Bu kapsamda da eğitim gibi farkındalığın artırılmasına ilişkin çalışmalar yapılacak.