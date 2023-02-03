MED Group, ortak girişimle 100’den fazla ülkeye ulaştı

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Muhasebe, vergi danışmanlığı, vergi hukuku, dış denetim, risk danışmanlığı, adli muhasebe, iş danışmanlığı gibi alanlarda hizmet veren MED Şirketler Grubu, AIGC (Aldar International for Governance Consultancy) ile oluşturduğu ortak girişimle birlikte yönetişim, risk danışmanlığı, iç denetim ve uyum hizmetleri de sunmaya başladı.

MED Group CEO’su Özgür Demirdöven, 40 yılı aşkın deneyimleri ve bağlı bulundukları uluslararası Allinial Global mali müşavirlik ağı, Kanadalı CaseWare’in Avrasya bölge temsilciliği ve AIGC ortaklığıyla dünya çapında 100’ün üzerinde ülkeye erişir hale geldiklerini bildirdi.

Şirketlerin doğru ve yerinde karar vermesine yardımcı olduklarının altını çizen Demirdöven, 1981 yılında Eski Hesap Uzmanı Erol Demirdöven tarafından kurulan firmanın temel olarak “Vergi hukuku, iş danışmanlığı, muhasebe, adli muhasebe (forensic), dış denetim (audit), ticaret sicil, güvence-yönetişim-risk danışmanlığı-uyumluluk (GRC), iç denetim, dijital belge yönetimi ve veri analizi” hizmetleri sunduklarını söyledi.

“ABD’de Gözetim Kurulu’na üyeyiz”

Ayrıca ABD’de Halka Açık Şirket Muhasebe Gözetim Kurulu (PCAOB) üyesi olduklarını ifade eden Demirdöven, “Müşterilerimizin veya uluslararası denetim standartlarını uygulayan diğer şirketlerin finansal tablolarını ve faaliyet sonuçlarını denetler ve uluslararası finansal raporlama standartlarına göre raporlar hazırlayıp, ilgili taraflara görüşlerimizi sunuyoruz” dedi.

Türkiye'de sektör içinde ilk 20 firma içinde yer aldıklarını söyleyen Özgür Demirdöven, faaliyetlerini veri analizi, büyük veri, dijital belge yönetimi, program bazlı iç ve dış denetim gibi kendi sektörlerinin dijital alanlarında genişleterek büyümeyi hedefleyen bir firma olduklarının altını çizdi.

Demirdöven’in verdiği bilgilere göre MED Group bünyesinde; MED YMM A.Ş, MED Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş, MED MRI SMMM A.Ş, MED IDEA Bilgi Yönetimi ve Ticaret A.Ş, MED-AIGC JV, DD Enerji Hizmetleri A.Ş. olmak üzere 6 şirket yer alıyor.

MED-AIGC ortaklığıyla aynı zamanda faizsiz finans alanına yönelik uygunluk denetimi hizmeti sunulabiliyor; DD Enerji Hizmetleri A.Ş aracılığıyla ise İtalyan teknoloji üretici ortakları ISCLEANAIR ile temiz hava ve yenilebilir enerji projelerine danışmanlık hizmeti veriliyor.

“Allinial’in konsolide cirosu 5 milyar dolar”

MED Group faaliyet gösterdiği ülkelerde; uluslararası şirketler, maliye bakanlıkları, kamu şirketleri, dernekler, vakıflar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, sanayi kuruluşları, turizm işletmeleri, spor kulüpleri, üretim tesisleri, enerji şirketleri, inşaat şirketleri, makine imalat şirketleri, lojistik şirketleri, tekstil işletmeleri, tıbbi ve kimyasal ürün üreticileri de içermek üzere geniş bir müşteri profiline hizmet veriyor. Faaliyet gösterilen ülkelerdeki Maliye Bakanlıkları ve kamu kuruluşlarına; büyük veri, veri analitiği, dijital dönüşüm, akıllı otomasyon alanlarında hizmetler sağlanıyor. Özgür Demirdöven, bağlı bulundukları Allinial Global’in 5 milyar dolarlık konsolide cirosuyla dünyanın ikinci büyük mali müşavirlik ağı olduğunu ifade etti.