Meka Beton halka arzı ne zaman? Meka Betan halka arz takvimi

Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Yatırımcıların takip ettiği halka işleminde şirketin BİST kodu, "MEKAG" olarak belirlendi. Meka Beton kaç lot verir? 16.900.000 Lot dağıtılacak olan Meka Beton halka arzında gelişmeler yakından takip ediliyor.

Meka Beton kesin halka arz tarihleri açıklandı mı?

SPK, beton kırma, işleme ve üretimi alanında makina üreticisi ve tesis tasarımcısı Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi şirketinin halka arzına izin verdi. Meka halka arz tarihi ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

Meka Beton halka arzı, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek.

16,9 milyon lira nominal değerli hisse satılacak

Sermayenin 62,5 milyon liraya yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek 12,5 milyon lira nominal değerli hisse ile kurucu Mehmet Kaybal'a ait 4,4 milyon lira nominal değerli hisse satılacak.

Halka arz hisse başına 25 liradan gerçekleştirilecek. Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 422,5 milyon lira, yani 15,4 milyon dolar, halka açıklık oranı ise yüzde 27 olacak.

Şirkete giren paranın yüzde 42-45'i yatırım harcamaları, yüzde 42-45'i ise işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanılacak. Geri kalanı ise güneş enerjisi santrali kurulumu ve Ar-Ge ile ürün geliştirme harcamalarına ayrılacak.