Memur emeklilerinin aylık ve ikramiyeleri hesaplara yatırıldı

Memur emeklilerinin aylıkları, Ramazan Bayramı ikramiyesi ile birlikte hesaplara yatırıldı.

Emekli memurun maaş tarihi öne çekildi

Memur emeklilerinin maaşları her ayın 1'inde yatırılıyordu. Ramazan Bayramı dolayısıyla emekli memurun maaş tarihi öne çekildi. Memur emeklisinin aylığı 28 Mart itibariyle hesaplara aktarıldı.

Ramazan Bayramı ikramiyesi de hesaplara geçti

Memur emeklisinin maaşlarının yanında ödemelere Ramazan Bayramı ikramiyesi de eklendi. Emekliye yapılan 1000 liralık zammın ikramiye ödemesine yansıtılmadığı belirtiliyor. Memura bin liralık farkın bayram sonrası hesaplara yatırılması bekleniyor.

Meclis'te uzun görüşmelere sahne olan ikramiye zamları bu hafta içerisinde kabul edilmişti. SSK ve Bağkur emeklilerine ikramiyeler ise zamsız şekilde yatmaya başlamıştı. Memurlara da bugün zamsız ikramiyeler hesaplara yatırıldı.

Bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatırılacak?

Bayram ikramiyelerine yapılan artışın Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birlikte yayımlanmasının ardından kalan farkların hesaplara yatırılması bekleniyor.