Memur ve emeklinin maaş zammı için ilk veri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Memur ve emeklilerin 2026 yılının ocak ayında toplu sözleşme zammına ek alacağı enflasyon farkı için ilk veri belli oldu.

Temmuz ayı enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, enflasyon, temmuz ayında yüzde 2,06 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 33,52 olarak hesaplandı.

Memurun enflasyon farkında ilk veri ortaya çıktı

Enflasyon verilerinin ardından ocak ayında yapılacak memur ve emekli zamları için kritik olan enflasyon farkında ilk oran da belli oldu. Buna göre, temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 2,06 olarak açıklandı.

Buna göre; Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 2,06 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Ocak ayı zammını belirleyecek

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak. Temmuz sonu itibarıyla bu rakam yüzde 2,06'yı aşmış durumda.

Net rakam ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 5 de toplu sözleşme zammı alacak.