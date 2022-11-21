Mercedes yeni satış modeline geçiyor

Aysel YÜCEL / HATAY

Mercedes-Benz, ocak ayında Türkiye’de yeni bir satış modeline geçmeye hazırlanıyor. Markanın elektrikli modellerini simgeleyen EQ’nun Hatay'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Mercedes- Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Amacımız satış modelimizi dijital pazarlama çağına uygun bir hale getirmek” dedi.

Dünyada üç farklı otomobil satma modelinin gündemde olduğunu ifade eden Şükrü Bekdikhan, “Birincisi Tesla ve Togg gibi doğrudan satış; ikincisi bayinin teslim noktası olduğu ama son fiyatın genel merkezden belirlendiği model, üçüncüsü ise son fiyatın bayi tarafından belirlendiği ve bayinin teslim noktası olduğu model. Bu üç modelden birini seçip ocak ayında yeni satış yöntemimizi açıklamak üzere çalışıyoruz” diye konuştu. Bekdikhan, bu dönüşümde bayileri devreden çıkarmayacaklarının da altını çizdi.

Satışların %10’u elektrikli

Türkiye’de 2021'de 291 adet EQ satışı gerçekleştirdiklerini ifade eden Bekdikhan, "Bu sene ocak-ekim döneminde 1.179 adetlik satış rakamına ulaştık. Yıl Sonunda hedefimiz satışlarımızın yüzde 10’unun elektrikli olması. 2025 yılında bu rakamı yüzde 25’lere çıkarmayı öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz’in 5 ayrı segmentte elektrikli araç sunan tek marka olduğunu hatırlatan Bekdikhan, EQE, EQS, EQA, EQC ve EQB modellerinden ayrı olarak, 2023'te yeni EQE ve EQS SUV’ların satışa sunulacağını kaydetti.