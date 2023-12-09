Merkez bankalarının toplantıları fiyatlamaları şekillendirecek

Üzeyir DOĞAN

Phillip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı

uzeyir.dogan@phillipcapital.com.tr

Aralık ayı içerisinde merkez bankaları başkanlarından gelen daha temkinli açıklamalara karşın piyasalardaki iyimserliğin ciddi boyutlara ulaştığını ve aşırılığa işaret ettiğini değerlendiriyoruz. Piyasalar mevcut durumda Fed’in 2024 Mart itibariyle faiz indirimlerine başlayacağını ve 2024 yıl sonuna Fed’in yüzde 5,50 olan politika faizini yüzde 4,25 seviyesine kadar düşüreceğini öngörüyor. Avrupa Merkez Bankası’nın da 2024 yılının ilk çeyreğinde faiz indirimlerine başlayacağı yüzde 90’ın üzerinde bir ihtimalle fiyatlanıyor ve piyasalar ECB’den 2024 sonuna kadar 6 kez 25’er baz puanlık indirim bekliyor. Ekonomik veri akışları ve merkez bankalarının yönlendirmelerine bağlı olarak değişim gösterebilecek faiz indirim beklentilerinin küresel çapta volatiliteyi artırabileceği kanısındayız. Faiz artışlarının sona erdiği düşüncesine katılmakla birlikte ekonomilerde sert bir resesyona işaret eden bir durumun gözlenmemesi ve enfl asyondaki iyileşmeye karşın merkez bankalarının erken bir zafer ilan ederek kontrol gücünü zayıfl atmak istememeleri nedeniyle mart ayının faiz indirimlerini konuşmak için çok iyimser bir tahmin olduğunu ve piyasaların öngördüğü seviyelerde faiz indirimlerinden ziyade görece daha sınırlı faiz indirimleri göreceğimizi düşünüyoruz.

Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam kasım ayında 180 bin olan piyasa beklentisinin üzerinde 199 bin olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı yüzde 3,9’dan yüzde 3,7’ye gerilerken, ortalama saatlik kazançlar yüzde 0,3 olan beklentilerin üzerinde aylık bazda yüzde 0,4 oranında artış kaydetti. Beklentilerden daha güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi hafta içerisinde açıklanan diğer istihdam verilerinin oluşturduğu iyimserliği baskıladı. Veri sonrasında küresel risk iştahı bir miktar zayıfl ama kaydederken, doların güç kazandığı ve ons altındaki düzeltmenin hız kazandığı görüldü. Tarım dışı verisi sonrasında mart ayında faiz indirim beklentileri ile faizlerin sabit kalabileceği ihtimali dengelendi. İstihdam verilerinin ardından yeni haftada 12 Aralık Salı günü açıklanacak kasım ayı TÜFE verisi ile 13 Aralık Çarşamba günü Fed toplantısı öncesinde gelecek ÜFE rakamları piyasaların yakın takibinde yer alacaktır.

Yeni haftada 13 Aralık Çarşamba günü Amerikan Merkez Bankası (Fed) ile 14 Aralık Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) toplantıları yakından takip edilecek olup, merkez bankalarının yönlendirmeleri risk iştahı ve piyasaların seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Fed, ECB ve BoE’nin faiz oranlarını sabit tutması öngörülürken, bu noktada kritik olan taraf merkez bankalarının yönlendirmeleri ve merkez bankası başkanlarının söylemleri olacaktır. Aralık ayı içerisinde fazla iyimser olduğunu düşündüğümüz faiz indirim beklentileri nedeniyle merkez bankalarının toplantılarında normalde olacaklarından daha şahin bir söylem dili ortaya koyarak piyasalardaki aşırı iyimserliği baskılamaya çalışacaklarını düşünüyoruz. Bu nedenle yeni haftada merkez bankalarının etkisiyle küresel piyasalarda oynaklığın artış kaydettiği bir fiyatlama görmeyi bekliyoruz. Özellikle Fed’in aralık toplantısı ile birlikte yayınlanacak ekonomik projeksiyonlar ve özellikle Fed üyelerinin faiz tahminlerini içeren noktasal grafikler (dot-plot) son derece önemli olacaktır. Aralık projeksiyonlarında üyelerin faiz indirimleri için işaret edecekleri dönem ile ne kadarlık bir indirim öngördükleri piyasalardaki beklentileri ve dolayısıyla risk iştahını şekillendirecektir.