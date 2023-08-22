Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası PPK toplantısı, 24 Ağustos'ta Hafize Gaye Erkan Başkanlığında toplanacak. Piyasalar faiz kararına odaklanmış durumda.

Toplantıda alınacak faiz kararı aynı gün saat 14.00'da açıklanacak.

Peki beklentiler ne yönde?

15 Ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen Anadolu Ajansı PPK Beklenti Anketi'ne göre, politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 26,50 oldu.

Merkez Bankası, bir önceki toplantıda politika faizini 250 baz puan artırılarak yüzde 15'ten yüzde 17,5'a çıkarmıştı.