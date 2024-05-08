Merkez Bankası'ndan 'miktarsal sıkılaşma' adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yoğun döviz alımlarının yarattığı TL likiditesini çekmek için kullandığı yöntemlere bugün depo ihalelerini de ekledi. Banka, 21 Şubat 2024 tarihinden bu yana ilk kez bugün Depo Alım ihalesi açtı.

Merkez Bankası'nın açtığı ihalede tutar 200 milyar TL olarak belirlendi. Geleneksel yöntemli ihale, 15.05.2024 vadeli olarak gerçekleştirilecek.

2006'da yoğun olarak kullanılmıştı

TCMB depo ihaleleri sterilizasyon aracı olarak 2006'da yoğun olarak kullanılmış, ardından da geçen yıl tekrar devreye alınmıştı. İhaleler bu yıl da geçici sterilizasyon amacıyla kullanılmıştı.

Öncü veriler, Merkez Bankası'nın geçen hafta tarihi bir döviz alımı yaptığını gösterirken; banka bu dönemde TL likidite koşullarındaki sıkılığı bozmadan döviz birikimi yapmak adına, lokal bankalarla swap işlemlerini azaltmak başta olmak üzere bir çok yöntem kullandı.

İşlemciler, haftanın ilk iki gününde de Merkez Bankası'nın döviz birikimine 'belirgin' devam ettiğini, sürecin TL likiditeyi etkilemeye başladığını ve Merkez Bankası'nın yeni TL likidite adımı beklediklerini bu sabah söylemişlerdi.