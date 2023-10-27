Merkez Bankası’nın önlemleri sürüyor: Kredilerde fatura zorunluluğu kaldırıldı

ANKARA / EKONOMİ

Merkez Bankası, kredilerde fatura zorunluluğunun kaldırılması dahil olmak üzere sadeleştirme adımlarına devam ediyor. Bu kapsamda kredilerde fatura ibraz etme zorunluluğu kaldırıldı. Ayrıca

Bankaların TL ticari kredilere referans oranın 1,8 katının üzerinde uyguladıkları faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması kaldırılacak. Faktoring şirketlerinin faktoring alacaklarına referans oranın 2,7 katının üzerinde uyguladıkları faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması da sona erdirildi.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu’nda sadeleştirme sürecinin kademeli olarak ilerlediğine yönelik alınan karar hatırlatıldı.

Açıklamada bu kapsamda alınan önlemler şöyle sıralandı:

• Bankalarca kullandırılan Türk lirası cinsinden nakdi krediler üzerinden %30 oranında menkul kıymet tesisi uygulamasına son verildi. Bu uygulamadan hariç tutulan kredi türlerinin harcama mukabili kullandırılmaması halinde menkul kıymet tesisine tabi olması uygulaması da sona erdi.

• Bankalarca satın alınan reel kesimin ihraç ettiği menkul değerler üzerinden %30 oranında menkul kıymet tesisi uygulamasına son verildi.

• Bankaların Türk lirası ticari kredilere referans oranın 1,8 katının üzerinde uyguladıkları faiz/kâr payı oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması kaldırılacak.

• Faktoring şirketlerinin faktoring alacaklarına referans oranın 2,7 katının üzerinde uyguladıkları faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması kaldırıldı.

• Yatırım malı ithalatının net ihracatçılık şartından hariç tutulmasıyla ihracat kredilerine erişimin kolaylaşmasına katkı sağlanacak.

• Kur korumalı hesapların (döviz dönüşümlü) yenilenmesi ve Türk lirasına geçişi ile Türk lirası payının artırılmasına ilişkin maddeler menkul kıymet düzenlemesinden çıkarıldı.

• Yabancı para mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklar üzerinden komisyon alınması uygulamasında kur korumalı hesapların (döviz dönüşümlü) yenilenmesi ve Türk lirasına geçişi ile Türk lirası payının artırılmasına yönelik değişiklikler yapılacak. TL’ye geçiş oranı yüzde 10’dan fazla olan bankaların hedefi aşan kısmı yenileme hedefine sayılacak.

• Gerçek kişilere ait Türk lirası mevduatın payı için daha önce belirlenmiş olan 2,5 artış hedefi 3,5’e yükseltilecek.

Şimşek, sadeleştirme adımlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sadeleştirme adımlarının daha iyi işleyen piyasa ekonomisi için önemli olduğunu belirterek, "Amaç krediye erişimi kolaylaştırmak ve TL'ye geçişi özendirmek." ifadelerini kullandı.

Şimşek, Merkez Bankasının sadeleştirme kararlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bankanın bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarına dikkati çeken Şimşek, "Daha iyi işleyen bir piyasa ekonomisi için önemli sadeleşme adımları. Amaç krediye erişimi kolaylaştırmak ve TL'ye geçişi özendirmek." değerlendirmesinde bulundu.