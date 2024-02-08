Merkez Bankası'nın rezervlerinde düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, brüt rezervler 2 Şubat itibarıyla 2 milyar 616 milyon dolar azalarak 89 milyar 154 milyon dolardan, 86 milyar 538 milyon dolara indi. Altın rezervleri, 48 milyar 7 milyon dolardan 48 milyar 905 milyon dolara yükseldi. Böylece toplam rezervler, 137 milyar 161 milyon dolardan, 135 milyar 444 milyon dolara gelmiş oldu.

Bir önceki hafta 30 milyar 678 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 638 milyon dolar azalarak 28 milyar 40 milyon dolara indi.