Metaverse, Davos’un da gündeminde

Pandemi sonrasında ikinci kez fiziki olarak düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu, hafta başında start aldı ve 20 Ocak’ta sona erecek. 130 ülkeden 50’si devlet ve hükümet başkanı olmak üzere 2 bin 700’den fazla siyasetçi, işinsanı, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu liderleri İsviçre’nin Davos kasabasındaki bu zirvede yer alıyor. Zirvenin en önemli oturum başlıklarından birini Metaverse oluşturuyor. Dünyanın en etkili dergilerinden ABD’li Time da Davos’taki zirvede Metaverse’ün masaya yatırılmasını “Davos Metarverse’de toplanıyor” başlığı ile kapağına taşıdı.

Hem Davos’un hem Time’ın Metaverse’ü gündemine almasının çok önemli nedenleri var. İlk ve en önemli neden, bundan sonra Metaverse’ün çok daha hızlı yükselecek olması. 85 ülkede faaliyet gösteren araştırma şirketi Gartner, kısa bir süre önce yayınladığı raporunda yaşanan tüm gelişmeleri ‘metaverse öncesi’ olarak değerlendirdi. Gartner’a göre teknoloji olgun dönemine 2030 yılında kavuşacak ve bugün 500 milyar dolara yaklaşan Metaverse pazarının büyüklüğü 2030’da 5 trilyon dolara ulaşacak. Metaverse teknolojisindeki büyümenin bu yıldan itibaren ivme kazanacağı ve atılımın en önemli adımını da 2026 yılından itibaren atacağı tahmin ediliyor. 2030 yılında da Metaverse’ün herkes tarafından kolaylıkla deneyimlendiği ve artık hayatın bir parçası olması bekleniyor.

İlk yarıda 120 milyar dolar yatırım

ABD’li uluslararası yatırım danışmanlık firması McKinsey’in raporuna göre, Metaverse dünyası, 2022’nin ilk yarısında 120 milyar doların üzerinde yatırım alarak kendi çevresinde yeni bir sektör yaratmayı başardı.

Merkeziyet kavramını kabullenmemesi ile bilinen JP Morgan ise bu gelişmelere daha fazla gözlerini yummayarak Web3 devrimini kucakladı ve en popüler açık meta platformlarından biri olan Decentraland’de ‘Virtual Lounge’unu’ yarattı. Yine geçen yıl The Sandbox ve Decentraland’in blockchain pazarında güçlü bir hakimiyeti elinde tutması ile beraber merkezi ve merkeziyetsiz Metaverse platformlarındaki ağını daha da genişletti. Bu esnada Facebook Meta ve Microsoft kendi evrenlerini yarattı.

Lider olmak isteyen stratejisini Metaverse’e göre kuracak

Birçok kurum ve işletme, önümüzdeki birkaç yılda oldukça rekabetçi bir alanda lider olmak istiyorsa stratejilerini şimdiden oluşturmak zorunda. Türkiye’de bu konuda çalışan en büyük şirketlerden biri de Black Studio. Dünyadaki ve Türkiye’deki birçok markayı NFT altyapısı ve Metaverse evreni ile buluşturan Black Studio, Türkiye çapında büyük bir etkinliği Metaverse evrenine taşımak için çalışmalarını hızlandırdı. İnteraktif eğlenceyi Metaverse’e taşıyan yeni platformu Intent Land’i 2022’de daha da geliştiren Black Studio, katılımcılara yerlerinden kalkmadan sanal evrendeki etkinliği izleyebilme olanağı sunacak. Black Studio kurucusu ve CEO’su Ata Güneş, “Konser, tiyatro ve spor etkinliklerinin zaman ve mekan bağımsız olarak herkese ulaştırmayı hedefliyoruz. 2023 yılında dünya çapında ses getirecek projelere ve işbirliklerine imza atacağız.” dedi.

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