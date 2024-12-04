Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon 4 ayın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ilişkin mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyatları verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyatları kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,93 artış gösterdi. Dün tüketici fiyatlarında aylık artış yüzde 2,24 ile piyasa beklentisi olan yüzde 2,00'nin üzerinde gelmişti.

Mevsim etkisinden arındırılmış enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE (C endeksi) aynı ayda yüzde 2,74 işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE (B endeksi) yüzde 2,53 artış gösterdi. C endeksi ve B endeksi dün sırasıyla yüzde 1,53 ve yüzde 1,54 olarak açıklandı.

Faiz indirimlerinin başlaması için önemli bir gösterge

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevsimsellikten arındırılmış veriyi para politikası iletişiminde sıkça kullanıyor. Veri, faiz indirimlerinin başlaması için de önemli bir gösterge olduğu için piyasalarda yakından izleniyor.