Rekabet Kurumu duyurdu: Temel gıda ürünlerinin fiyatı tek tek takip edilecek!

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, son dönemde yürüttükleri soruşturmalar ile yapay zeka projesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aylık enflasyonun yüzde 2,24, yıllık enflasyonun ise yüzde 47,09 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Küle, tüketici fiyatlarında en yüksek aylık artışın yüzde 5,1 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldüğünü belirtti. Yıllık bazda ise en fazla fiyat artışının eğitim, konut, lokanta ve oteller gibi hizmet sektörlerinde yaşandığına dikkat çekti.

Küle, Rekabet Kurulu olarak dar gelirli vatandaşlar için kritik önem taşıyan temel ihtiyaç ürünlerine odaklandıklarını ifade ederek, 2015’ten bu yana gıda, tarım, ormancılık, balıkçılık ve hayvancılık sektörlerinde 100'den fazla rekabet ihlali incelemesi yaptıklarını açıkladı. Bu yılın ilk 9 ayında ise 14 incelemenin sonuçlandırıldığını ve bunların 7'sinin soruşturma, 7'sinin ön araştırma olduğunu sözlerine ekledi.

Beyaz et sektöründeki bazı teşebbüslere 1,2 milyar lira ceza

"Fiyat artışları ve katılığı yaşanan sektörleri yakından takip ediyoruz. Kırmızı ve beyaz et ile yumurta ve marketler önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda 2024 yılında gıda ve bağlantılı sektörlerde tamamlanan soruşturmalar ambalajlı su, atıştırmalık ürünler, bal, fındık, baharat, beyaz et sektörlerine ilişkin oldu. Yakın dönemde, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere şu ana değin yaklaşık 1,2 milyar lira ceza kestik ve inceleme halen devam ediyor. Yumurta üretimi ve satışı alanındaki teşebbüslere 98 milyon lira, viyol sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere ise yaklaşık 55 milyon lira ceza verildi."

"Yapay zeka ile yakın takibe alacağız"

Söz konusu sektörleri geleneksel inceleme yöntemleriyle takip etmeye devam edeceklerini belirten Küle, "Yapay zeka temelli araçlarla artık bu sektörleri çok daha yakın takibe alacağız." ifadesini kullandı.

Küle, bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından sağlanan çeşitli veriler üzerinden alt sektörler de dahil öncü göstergelerin belirleneceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu öncü göstergelerle 'makine öğrenimi' algoritmaları kullanılarak potansiyel olarak gerçekleşebilecek fiyat ve benzeri piyasa anomalilerinin önceden tespit edilmesi, ayrıca anomali durumlarının diğer değişkenlerle de desteklenerek analiz edilmesini hedeflemekteyiz. Bu anlamda fiyat anomalilerinin görüldüğü sektörlerde resen ve süratle incelemeler gerçekleştireceğiz. Bu projemizin en temel çıktıları özellikle hizmet ve gıda sektörlerinde olacak. Kırmızı et, beyaz et, yumurta ve perakende sektörleri ile süpermarketleri artık yapay zeka destekli araçlarımızla da sürekli takip edecek ve gerektiğinde müdahalede bulunacağız."