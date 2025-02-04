  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu
Takip Et

Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu

Mevsimsel etkilerden arındırılmış TÜFE ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,38 arttı. TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin söz konusu verilerde de revizyona gitti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu
Takip Et

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,38 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini yayımladı. Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE ocakta aylık yüzde 3,38 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 3,69, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 3,42 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 6,1, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,5, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 2,1 ve hizmette yüzde 4,59 arttı.

TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin söz konusu verilerde de revizyona gitti.

Reel kesimin döviz açığı arttıReel kesimin döviz açığı arttıEkonomi

 

Ekonomi
Bakan Bayraktar: YEKA-GES yarışmaları ile 3 milyar dolarlık gaz ithalatının önlenecek
Bakan Bayraktar: YEKA-GES yarışmaları ile 3 milyar dolarlık gaz ithalatının önlenecek
Bakan Vedat Işıkhan: Belediyelerimizin borçları 162 milyar TL'ye ulaştı
Belediyelerimizin borçları 162 milyar TL'ye ulaştı
İstanbul’da yaşamanın maliyeti 80 bin lirayı aştı!
İstanbul’da yaşamanın maliyeti 80 bin lirayı aştı!
Reel kesimin döviz açığı arttı
Reel kesimin döviz açığı arttı
Darphane, UTTS’nin araç başına maliyetini açıkladı
Darphane, UTTS’nin araç başına maliyetini açıkladı
Suriye 269 kalem üründe gümrük vergisini yüzde 70 düşürdü
Suriye 269 kalem üründe gümrük vergisini yüzde 70 düşürdü