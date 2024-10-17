Milyonlarca vatandaş 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmeti alamayacak! Tepkiler büyüyor

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olan 9 milyon vatandaş, 1 Ocak 2025'ten itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. Konuyla ilgili Cumhuriyet’e açıklama yapan CHP’nin Gölge Sağlık Bakanı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Bu uygulama, sosyal devlet ilkesinin tamamen hiçe sayıldığı, insan haklarının görmezden gelindiği bir acımasızlık örneğidir" ifadelerini kullandı.

"Çok sayıda kişi sağlık güvencesinden yoksun kalacak"

Yıllar içinde gelir dağılımındaki eşitsizlikler ve derinleşen ekonomik krizlerle artan yoksul nüfusun bu primi ödemesinin mümkün olmadığını kaydeden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Alpay Azap ise “Bu durum, çok sayıda kişinin sağlık güvencesinden yoksun kalmasına yol açmakta, sağlık hizmeti alamayanların sağlık ve yaşam haklarını ihlal etmektedir” ifadelerini kullandı.

GSS borcu sorgulama

1 Ocak itibari ile sağlık hizmetlerinden faydalanmak için GSS borcunun olmaması gerekiyor. GSS borcu ise şu şekilde sorgulanıyor. E-Devlet üzerinden “GSS Sorgulama” sayfasına girdikten sonra tescil ve borç sorgulama işlemi yapılmaktadır.