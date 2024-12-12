Türkiye'deki yabancı kontrollü girişim sayısı belli oldu! İşte ilk sıradaki ülke...

Türkiye'de yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2022 sonu itibarıyla 8 bin 134'ü bulurken, bunların toplam cirodaki payı yüzde 12,7 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin "yabancı kontrollü girişim istatistikleri"ni açıkladı. Buna göre, yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2021'de 7 bin 424 iken, 2022'de 8 bin 134 oldu. Bu girişimlerin toplam cirodaki payı 2021'de yüzde 12,9, 2022'de ise yüzde 12,7 olarak kayıtlara geçti.

Tütün sektörü ilk sırada

Tütün ürünleri imalatı, 2022'de yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının yüzde 92,3 ile en yüksek olduğu faaliyet olarak belirlendi. Yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının en yüksek kaydedildiği ikinci faaliyet ise yüzde 40,2 ile sigorta, reasürans ve emeklilik fonları olarak tespit edildi.

En büyük pay Almanya'da

Yabancı kontrollü girişimlerin ülkelere göre dağılımında sayı ve ciro bakımından en büyük paya sahip ülke Almanya olarak belirlendi.

Yabancı kontrollü 8 bin 134 girişimden 1131'i Almanya tarafından kontrol edildi. Bu girişimlerin 2022'de elde ettiği cironun toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 12,6 olarak hesaplandı. Birleşik Krallık kontrolündeki 627 girişimin toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 11,7, ABD kontrolündeki 876 girişimin söz konusu payı yüzde 10,6 olarak gerçekleşti.

Avrupa'daki istatistiklere uygun derleniyor

Yabancı kontrollü girişim istatistikleri, yurt içinde faaliyet gösteren ancak doğrudan veya dolaylı olarak yabancı kontrolünde olan girişimlere ait bilgileri içeriyor.

Söz konusu veriler, Avrupa İş İstatistiklerine (EBS) ilişkin 27 Kasım 2019 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği ile EBS Yönetmeliği uyarınca teknik düzenlemeleri belirleyen 30 Temmuz 2020 tarihli Komisyon Uygulama Yönetmeliği'ne uygun derleniyor.

Bu istatistikteki ekonomik göstergeler TÜİK tarafından derlenen ve yayımlanan "yapısal iş istatistikleri" kapsamında yer alan girişim verilerinden oluşturuldu.