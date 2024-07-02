Mısır fiyatları yüzde 10, buğday yüzde 16 düştü

EVRİM KÜÇÜK

Küresel tarım emtialarında düşüş eğilimi ABD’den gelen verilerle derinleşiyor.

Mayıs ayında kuraklığın getirdiği fiyat artışları, Kuzey yarımkürede iyileşen hava ve ekili alanların büyümesiyle tersine döndü. Chicago’da mısırın kile fiyatı kritik 4 dolar seviyesine indi, buğdayın haziran ayındaki kaybı yüzde 16 seviyesinde gerçekleşti.

ABD’de 91.5 milyon dönüm ekili alan

Dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından ABD’de mısır ekimi alanların arttığı gösteren veri fiyatları zayıflatıyor. USDA'nın verilerine göre mısır ekimi 91.5 milyon dönüm olarak gerçekleşti. Analistler mısır alanlarının 90.3 milyon dönüm olmasını bekliyordu. Bu arada, USDA'ya göre, 1 Haziran itibarıyla ABD'deki mısır stokları geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksekti. ABD'li mısır yetiştiricilerinin çiftliklerdeki stokları, otuz yılı aşkın süredir yılın bu döneminde en yüksek seviyede.

Küresel üretim artıyor

Mısırı baskılayan bir diğer açıklama Uluslararası Tahıl Konseyi’nden (IGC) geldi. Konseyi (IGC), özellikle Brezilya'nın mahsulüne ilişkin iyileşen görünüm nedeniyle, 2024/25 küresel mısır üretimine ilişkin tahminini 3 milyon ton artırılarak 1 milyar 223 milyon tona çıkardı.

3.98 dolara kadar geriledi

Mısır, fiyatları haziran ayını yüzde 10 düşüşle 4 dolar seviyesinden kapattı. Hafta başında 3.98 dolara sarkıp yılbaşından bu yana düşüşü yüzde 15’i aşan fiyatların destek bulamaması halinde daha da gerileyebileceği uyarısı yapılıyor. Fiyatların güç kazanması için uzmanlara göre 4.40 dolardaki direnci kırması gerekiyor. A/C Trading firmasından Jim Gerlach, şu an mısır dostu bir ortam olmadığını ve fiyatların destek bulmasının zor olduğunu söylüyor.

Buğdayda zayıflık sürüyor

Mısır fiyatlarındaki düşüşün peşine buğday da takıldı. Uzmanlar, “Mısır ana itici güçtür ve buğdayı da peşinden sürükler” diyor. CBOT vadelilerinde buğdayın fiyatı haziranda yüzde 16 düştü ve kile başına 5.75 dolara indi. Bu, Haziran 2022'den bu yana en büyük düşüş oldu. Paris merkezli Euronext'te vadeli Eylül ayı değirmenlik buğdayı ton başına 224 euroya indi. Risk Management Commodities emtia işlemcisi Sherman Newlin, "Buğdayda yükselişe dair hiçbir şey yok ve mısır piyasasıyla birlikte düşüşte" açıklamasında bulundu.

Fiyat gerilemesinde şu faktörler etkili oldu:

■ Arjantin’de ekili tarım arazileri, ülkenin bazı kısımlarında son zamanlarda meydana gelen yağışlar nedeniyle arttı.

■ Avrupa Komisyonu AB’nin buğday mahsulüne ve ihracatına ilişkin tahminlerini yükseltti. Bu yılki hasadı tahminini 121.9 milyon tona çıktı.

■ USDA'ya göre ABD buğday stokları 702 milyon kile tahminlerin üzerine çıktı.

5.30 dolara kadar düşebilir

Buğday fiyatları için kritik seviye 5.50 dolar. Fiyatların, bu seviyenin altına inerse 5.30 dolara kadar düşebileceği uyarısı yapılıyor. Uzmanlara göre buğday fiyatlarının yükseliş eğilimine geri dönmesi için 5.94 doları aşması gerektiğini söylüyor. Bu fiyat aşılırsa, 6.32 dolara doğru hareket yaşanabileceği belirtiliyor.