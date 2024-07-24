Moody’s, İş Bankası'nın kredi notunu yükseltti
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) tarafından 24 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Moody’s kredi derecelendirme notları hakkında açıklama yapıldı. Buna göre Moody’s, İş Bankası'nın kredi notunu 2 kademe yükseltti.
Açıklamada Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in, 19 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye’nin derecelendirme notunu revize etmesini takiben, İş Bankası’nın Uzun Vadeli Yabancı Para ve Türk Lirası Mevduat Notlarını 2 kademe artırarak, “B3″ten “B1″e yükselttiği belirtildi.
Bankanın derecelendirme notlarının güncel hali
Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu: B1/Pozitif
Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu: NP
Uzun Vadeli Türk Lirası Mevduat Notu: B1/Pozitif
Kısa Vadeli Türk Lirası Mevduat Notu: NP
Teminatsız Borçlanma Notu (MTN) (Yurtdışı): B1
Temel Kredi Değerlendirmesi: b2
Yabancı Para Sermaye Benzeri Borç Notu: Caa1(hyb)