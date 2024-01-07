Moody's Türkiye'nin notunu değiştirir mi? İşte ekonomistlerin beklentisi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in 12 Ocak Cuma gecesi açıklanması beklenen olası değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu ‘B3’ olarak tutması beklenirken, görünümünü ise ‘durağan’dan ‘pozitif’e yükselteceği tahmin ediliyor.

Foreks Haber'in düzenlediği ankete göre, Moody's tarafından yapılması beklenen değerlendirme için katılım sağlayan 14 ekonomistin 11'i görünümün ‘pozitif'e yükseltileceği görüşünü savundu. 5 ekonomist ise kredi notunun ‘B3’ten ‘B2’ye yükseltileceği tahmininde bulundu. Kredi notu değişikliği bekleyen 5 ekonomistin 2'si görünümün ‘durağan’ olarak bırakılacağını, 3'ü ise ‘pozitif’ olarak değiştirileceğini öngördü.

Moody's'in 2024 takviminde 12 Ocak Cuma gecesi Türkiye ile ilgili bir değerlendirmesi bulunuyor. Ancak Moody's, takvimde yer alan günlerde bir değerlendirme raporu açıklamayabiliyor. Moody's'in raporu açıklanması durumunda, değerlendirme gece yarısından sonra gelecek.

Moody's, en son 12 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu 'B2'den 'B3'e indirirken, 'Negatif' olan görünümü ise 'Durağan'a revize etmişti.

15 Aralık’ta değerlendirmeyi pas geçmişti

2023 yılı takviminde 15 Aralık olarak görülen rapor açıklama tarihinde Moody's, Türkiye için kredi notuyla ilgili bir değerlendirme yayımlamamıştı. Moody's bu tarihin ardından açıkladığı ‘Kredi Görüşü’ raporunda, Türkiye'nin not görünümünün ‘durağan’ olduğunu hatırlatarak, ‘Sıkı parasal duruşun sürdürülmesi ve ücret anlaşmalarının TCMB'nin enflasyonu önemli ölçüde düşürme hedefiyle uyumlu olması halinde görünüm pozitife çevrilebilir’ değerlendirmesinde bulunmuştu.