Morgan Stanley'den Türkiye analizi: TCMB ne zaman faiz indirimine başlayabilir?

Morgan Stanley ekonomistlerinden Hande Küçük, yayımladığı notta Türkiye'ye ilişkin enflasyon ve para politikasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Notta, yapılan ücret ve fiyat artışları ile kamu harcamalarındaki artışın 2024 yılının ilk çeyreğinde enflasyonu artacağına işaret edilirken; ilk faiz indirimi için ise, 2024 yılının dördüncü çeyreğine vurgu yapıldı.

Analizde şu ifadeler kullanıldı:

Enflasyon görünümü hâlâ Merkez Bankası'nın mayıs ayında yıllık olarak yüzde 70-75 aralığında zirveye ulaşacağını öngören yakın vadeli tahminleriyle büyük ölçüde uyumlu görünse de, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine yönelik yukarı yönlü riskler 2024'ün ikinci yarısı ve sonrasında daha belirgin görünüyor.

Faiz oranlarının 2024'ün dördüncü çeyreğine kadar sabit kalacağını öngörüyoruz. 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyondaki düşüş hızına ilişkin riskler göz önüne alındığında, ilk faiz indirimi 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yapılabilir. Politika faizinin ocak ayındaki yüzde 45'lik zirve seviyesinden sonra, sene sonunda yüzde 40'a ulaşabilir.