Motorine yüksek oranda zam
Akaryakıtta günlerdir beklenen zam geldi. Motorine bu gece yarısından itibaren 2 lira 3 kuruş zam yapıldı. Gece yarısı istasyonlarda kuyruklar oluştu.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş pompaya acı yansıdı. Motorine bu gece yarısından itibaren büyük oranda zam yapıldı.
Petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle, motorine beklenen 2 lira 3 kuruş zam bu gece yapıldı. 13 Eylül gecesinden itibaren motorine 2 lira 3 kuruş zam yapıldı.
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40 liraya dayandı, Ankara'da 40 lirayı geçti.
Motorin ilk kez 40 lirayı geçti
2,03 liralık zamla birlikte motorinin litre fiyatı 40 lirayı geçti. Gece yarısından itibaren motorin İstanbul'da 39 lira 96 kuruşa, Ankara'da 40 lira 47 kuruşa, İzmir'de ise 40 lira 65 kuruşa yükseldi.
Son zamla birlikte motorinin fiyatı 2023 genelinde yüzde 81 yükselmiş oldu.
Benzine zam beklentisi
Motorine yapılan zammın ardından petrol fiyatlarındaki yüksek artışa bağlı olarak benzine de yarın itibarıyla yeni bir zam gelmesi bekleniyor.