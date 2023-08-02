Motorinin ardından LPG'ye de zam geliyor
Otogaz grubunda gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam bekleniyor.
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Motorine bugünden itibaren geçerli olacak 1.07 lira zam geldi. İstanbul'da motorin litre fiyatı 36,42 liraya yükseldi. Motorinin litre fiyatı Ankara'da 36.9 lira, İzmir'de ise 37.08 lira oldu.
LPG'ye zam geliyor
Otogaz grubunda gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı. (NTV)
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