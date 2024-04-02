MTA'dan ruhsatlı jeotermal alan ihalesi

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Sivas’ın Merkez ilçesine bağlı Gaziköy’de "48. Etap" olarak adlandırılan bir ruhsatlı jeotermal alanın kapalı teklif usulüyle ihalesi yapılacak.

Muhammen bedeli 21 milyon 518 bin lira, geçici teminat bedeli ise 645 bin 540 lira olan sahanın ihalesi, 17 Nisan Çarşamba günü saat 14.30'da Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.