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Murat Kurum'dan 'Nusaybin' açıklaması: Terörün izlerinin silinmesi için yeni adım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya platformu X üzerinden Mardin’in Nusaybin ilçesinde yürütülen konut yenileme çalışmalarına dair bilgi verdi. Bakan Kurum, “Nusaybin bir yıldız gibi parlıyor” ifadesiyle, 5 bin konutun yeniden inşa edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Murat Kurum'dan 'Nusaybin' açıklaması: Terörün izlerinin silinmesi için yeni adım
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Başta İstanbul olmak üzere 84 ilde devam eden kentsel dönüşüm projeleri hız kesmeden sürüyor. Daha önce İstanbul’da deprem riskine karşı yapılan güçlendirme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, yeni bir bilgilendirme daha paylaştı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde inşa edilen konutların sayısının 5 bine ulaştığını duyuran Bakan Kurum, ‘Terörsüz Türkiye’yi inşa ederken, terörün izlerini hayatın her alanından, şehirlerimizden siliyoruz! dedi.

Bakan Kurum’un X paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Nusaybin bir yıldız gibi parlıyor. Terörsüz Türkiye’yi inşa ederken, terörün izlerini hayatın her alanından, şehirlerimizden siliyoruz. Bunu Nusaybin’de başardık.

İlçemizi tam da Nusaybin’e uygun bir mimariyle 5 bin konut yaparak semt semt, mahalle mahalle yeniden ayağa kaldırdık. Bugün Nusaybin’deki yuvalarımız sadece inşa edilen binalar değil, kardeşliğimizin de sembolüdür.

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