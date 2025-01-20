MÜSİAD Kahramanmaraş’ta Şerafettin Özcan güven tazeledi!

Ali ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şubesi, 7. Olağan Genel Kurul toplantısını yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Toplantıda mevcut başkan Şerafettin Özcan, üyelerin desteğiyle bir kez daha başkanlık görevine seçilerek güven tazeledi.

Genel Kurul’da MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve çok sayıda dernek üyesi hazır bulundu. Şerafettin Özcan, yeniden seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, MÜSİAD’ın yalnızca bir iş dünyası derneği olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için çalışan bir aile olduğunu vurguladı.

Özcan, “Kahramanmaraş şubesi olarak, ülkemizin geleceğine değer katmak adına tüm üyelerimizle birlikte kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar elde edilen başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum,” dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise konuşmasında, derneğin yüksek ahlak ve bağımsızlık ilkelerine dikkat çekerek, “MÜSİAD, geçmişteki ahilik teşkilatının modern bir yansımasıdır. Hem ahlaki değerlere hem de ileri teknolojiye önem veren bir yapıyız. Kahramanmaraş Şubesi’nin başarılarında emeği olan tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyor ve yeni dönemin hayırlara vesile olmasını diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Şerafettin Özcan, İbrahim Halil Aksüyek, Ali Özdemir, Engin Bozacı, Orhan Akkoyun, Şevket Müdüroğlu, B.Emirhan Emiroğlu, Ahmet Gemci, Ali Akben, Halil Gürsoy, Halit Akkoyun, Haluk Şerbetçi, Harun Demir, Mehmet Emin Koç ve Yunus Kaya