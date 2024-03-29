MÜSİAD SAMEKS, martta 2,9 puanlık artışla 53,7’ye yükseldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi’nin (SAMEKS) 2024 yılı Mart ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, martta mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 2,9 puan artarak 53,7'ye yükseldi ve referans değer üzerindeki seyrini sürdürdü.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, önceki aya göre 2,8 puan artışla 52,6 seviyesine çıktı. Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi de 4,6 puan artışla 54,5 olarak ölçüldü.

Sanayi sektörü yeni siparişlerdeki artışın etkisiyle canlandı

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi'ndeki artışta, girdi alımlarında gözlenen canlanma etkili oldu. Buna karşın referans değer altındaki seyrini sürdüren iş hacmi alt endeksinin durağan görünümü bu dönemde de devam etti. Sanayi sektörü ise yeni siparişlerdeki artışın etkisiyle canlılık kazandı ve sektöre yönelik üretimde önceki aya göre gözle görünür bir ivmelenme gerçekleşti.

Böylece, şubatta hem hizmet hem de sanayi sektöründe kaydedilen azalışlarla birlikte ekonomik aktivitede ivme kaybına işaret eden SAMEKS Bileşik Endeksi'nin mart itibarıyla yeniden yükselişe geçtiği görüldü.

SAMEKS birinci çeyrekte büyümenin sürdüğüne işaret etti

Bu dönemde her iki sektör genelinde de istihdamın artış eğilimine girdiği dikkati çekerken, talep koşullarındaki iyileşmeden destek alan sanayi sektörü genel anlamda pozitif bir görüntü verdi, hizmet sektörü ise nispeten durağan bir görünüm arz etti.

Söz konusu gelişmeler neticesinde martta faaliyet koşullarının güçlendiği sinyalini veren SAMEKS Bileşik Endeksi, yılın birinci çeyreği boyunca referans değer üzerinde seyrederek ekonomik büyümenin sürdüğüne işaret etti.