Netflix'ten üyelik ücretlerine yüzde 26 zam! İşte güncel fiyatlar
Netflix Türkiye fiyatlarına zam geldi. Yeni güncellemeyle birlikte abonelik fiyatlarına ortalama yüzde 26'lık artış oldu. İşte güncel fiyatlar...
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Önde gelen dijital yayın platformlarından Netflix'ten, Türkiye’deki abonelik ücretlerine bir zam kararı daha geldi.
Abonelik fiyatlarına ortalama yüzde 26’lık bir artış yapıldı.
Netflix resmi internet sitesinde fiyatlarda güncelleme yapılırken, Temel, Standart ve Premium paket fiyatları da arttı.
Güncel fiyatlar
|Plan Türü
|Eski Fiyat (Aylık)
|Yeni Fiyat (Aylık)
|Temel Plan
|149,99 TL
|189,99 TL
|Standart Plan
|229,99 TL
|289,99 TL
|Premıum plan
|299,99 TL
|379,99 TL
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