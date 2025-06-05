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Netflix'ten üyelik ücretlerine yüzde 26 zam! İşte güncel fiyatlar

Netflix Türkiye fiyatlarına zam geldi. Yeni güncellemeyle birlikte abonelik fiyatlarına ortalama yüzde 26'lık artış oldu. İşte güncel fiyatlar...

Haber Merkezi
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Netflix'ten üyelik ücretlerine yüzde 26 zam! İşte güncel fiyatlar
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Önde gelen dijital yayın platformlarından Netflix'ten, Türkiye’deki abonelik ücretlerine bir zam kararı daha geldi.

Abonelik fiyatlarına ortalama yüzde 26’lık bir artış yapıldı.

Netflix resmi internet sitesinde fiyatlarda güncelleme yapılırken, Temel, Standart ve Premium paket fiyatları da arttı.

Güncel fiyatlar

Plan Türü Eski Fiyat (Aylık) Yeni Fiyat (Aylık)
Temel Plan 149,99 TL 189,99 TL
Standart Plan 229,99 TL 289,99 TL
Premıum plan 299,99 TL 379,99 TL
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