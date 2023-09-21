New York borsası düşüşle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 1,64 düşüşle 4.330,00 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,82 kayıpla 13.223,99 puana geriledi.

ABD Merkez Bankasının politika faiz aralığını yüzde 5.25 – 5.50 arasında tutmasının ardından pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın, enflasyonun hedefe yaklaşması için daha katetmesi gereken uzun bir yol olduğunu söylemesi sonrası hazine getirilerindeki artışlar dikkati çekti.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili getirisi yaklaşık yüzde 4,5 ile Ekim 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, 2 yıllık tahvil getirisi de neredeyse yüzde 5,2 ile Kasım 2000'den bu yana en yüksek seviyesine yaklaştı.

Analistler, Fed yetkililerinin öngörülerini içeren nokta grafiği dahil olmak üzere revize edilen ekonomik tahminlerin, faiz oranlarının gelecek yıl boyunca yüksek kalacağını gösterdiğini ve 2025'ten önce güvercin politikalara dönüş yapılacağı umutlarını zayıflattığını kaydetti.

Cisco'nun, siber güvenlik yazılım şirketi Splunk'u satın alacağını açıklaması sonrasında hisseleri, yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti. Anlaşma haberi sonrasında Splunk'un hisseleri yüzde 21'e yakın yükseldi.

Rupert Murdoch'un, Fox ve News Corporation şirketlerinde yöneticiliği bırakacağını bildirmesi sonrasında Fox'un hisseleri yüzde 3 ve News Corporation'ın hisseleri yüzde 1,3 değer kazandı.