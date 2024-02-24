New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones ile S&P 500 endeksleri, dünkü rekorlarını tazeledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,16 artışla 39.131,53 puana yükselirken, S&P 500 endeksi de yüzde 0,03 artarak 5.088,80 puana ulaştı. 16.134,22 puana kadar çıkan ve son bir yılın en yüksek seviyesini gören Nasdaq endeksi ise kapanışta yüzde 0,28 kayıpla 15.996,82 puana geriledi.

ABD'de Nvidia'nın güçlü finansal sonuçlarının getirdiği rüzgar dün endekslerin rekor seviyelere yükselmesinde etkili olurken, pay piyasalarında bugün karışık seyir izlendi.

Beklentilerin üzerinde kar açıklayan Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisse fiyatı gün içinde 823,94 dolara kadar çıktı. Böylelikle şirketin piyasa değeri bir süreliğine 2 trilyon doları aştı.

Çip şirketinin hisseleri işlem gününü yüzde 0,4 artışla 788,17 dolardan tamamlarken Nvidia'nın piyasa değeri 1,97 trilyon dolar seviyesinde dengelendi.

İkinci el otomobil e-ticaret platformu Carvana'nın hisseleri de bu yıl satış büyümesi beklediğini bildirmesinin ardından bugün yüzde 32'den fazla yükseldi.

Orta Doğu'da devam eden savaşın bu çeyrekteki finansal sonuçlarını etkileyeceğini bildiren seyahat teknolojisi şirketi Booking'in hisseleri ise yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, faiz indirimlerinin yılın sonlarında yapılmasının muhtemel olduğunu belirterek, faiz artışı öngörmediğini kaydetti.