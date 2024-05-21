New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,49 azalarak 39.806,77 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artışla 5.308,13 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,65 kazançla 16.794,87 puana yükseldi ve kapanış rekorunu tazeledi.

Pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izlendi. Analistler, geçen hafta ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamaların güç kazandığını belirterek, Dow Jones endeksinin cuma günü tarihte ilk kez 40.000 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirdiğini anımsattı.

Hafta boyunca Fed yetkililerinin yoğun sözle yönlendirmelerinin yanı sıra bankanın son toplantısına ilişkin çarşamba günü açıklanacak tutanakların yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, çip şirketi Nvidia'nın bu hafta yayımlayacağı finansal sonuçların beklendiğini kaydetti.

Analistler, Fed yetkililerinin bu haftaki açıklamalarında Bankanın gelecek dönemki para politikasına dair ipuçları aranacağını belirtti. Fed Başkan Yardımcısı Michael Barr, ilk çeyrekte enflasyonun hayal kırıklığı yarattığını ve para politikasını gevşetmek için gereken güveni sağlamadığını vurguladı.

Bankanın çalışmalarına devam edecek zamana sahip olabilmesi için sıkı politikaya izin vermesi gerekeceğini ifade eden Barr, Fed'in istikrarlı kalmak ve ekonomiyi izlemek için iyi bir konumda olduğunu kaydetti.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, enflasyonla mücadele sürecinde son dönemde yaşanan yavaşlamanın kalıcı olup olmayacağını söylemek için henüz erken olduğunu dile getirdi.

Jefferson, politika faizinin zaman içinde uygun duruşuna ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkate alacağını kaydetti.

Atlanta Fed Raphael Bostic de bu yılki verilerin enflasyonun daha yavaş düşeceğini gösterdiğini belirterek, bu yıl ve gelecek yılda enflasyonun düşmeye devam etmesini beklediklerini söyledi.

Bankanın halen gidecek yolu olduğunu ifade eden Bostic, Fed'in ekonominin gidişatına ilişkin her türlü olasılığa açık olduğunu bildirdi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonun kesin olarak düşüp düşmediğinin net olmadığını ve faiz oranlarını ayarlamanın "aciliyetinin" bulunmadığını anlattı.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğun belirterek, daha önce bu yıl için öngördüğü üç faiz indiriminin halen uygun olduğunu düşünmediğini kaydetti.

Microsoft, Qualcomm'un yapay zeka çiplerine sahip yeni "Surface" bilgisayarlarını tanıttı. Microsoft'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde kazançla günü tamamlarken, Qualcomm'un hisseleri yüzde 2 yükseldi.

Bu hafta bilançosunu yayımlayacak çip şirketi Nvidia'nın hisseleri de yüzde 2,5 arttı. Şirket hisselerinin yıl başından bu yana yüzde 90'ın üzerinde yükselmesi dikkati çekti.

JPMorgan Chase'in hisseleri, üst yöneticisi (CEO) Jamie Dimon'un emekliliğinin belirtilenden daha erken olabileceğinin sinyalini vermesiyle yüzde 4,5 düştü.



Sık tüketilen 5 bin ürünün fiyatlarını düşürdüğünü duyuran ABD'li perakende zinciri Target'in hisseleri ise yüzde 2'den fazla geriledi.