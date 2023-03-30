New York borsası yükselişle kapandı

Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1 artışla 32.721,49 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 1,42 artarak 4.027,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,79 artışla 11.926,24 puana yükseldi.

Teknoloji hisselerindeki kazanımlar ekonomiye ilişkin endişeleri azaltırken, pay piyasalarında pozitif seyri destekledi.

Fed Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, banka iflaslarına ilişkin Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde katıldığı toplantıda, Silikon Vadisi Bankasının (SVB) iflası dikkate alındığında banka yöneticilerinin, Fed'deki denetçilerin ve düzenleyici sistemin başarısız olduğunu söyledi.

Daha güçlü ve daha hızlı risk azaltıcı önlemlere ihtiyaç olduğunu belirten Barr, 100 milyar doların üzerinde varlığa sahip bankalar için daha güçlü sermaye ve likidite kurallarının gerektiğine dair görüşünü yineledi.

Barr, SVB'yi faiz oranı riskine ilişkin modellemesi nedeniyle eleştirerek, gerçekle uyumlu olmadığını savundu.

Bankaların mevcut ekonomik koşullara tepkilerinin, genel kredi mevcudiyetinde bir azalmaya neden olabileceğine işaret eden Barr, bu durumu dikkatle incelediklerini kaydetti.

Öte yandan, Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, son banka iflaslarından kaynaklanan yaklaşık 23 milyar dolarlık maliyetle karşı karşıya kalan ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumunun (FDIC), söz konusu maliyetin büyük bölümünü ülkenin büyük bankalarına yönlendirmeyi değerlendirdiği aktarıldı.