Nissan'dan Türkiye için çifte manevra

Aysel YÜCEL / OTONOMİ

Son yıllarda satış hacminde gerileme yaşayan ve C-SUV’daki liderliğini kaptıran Japon otomotiv devi Nissan, eski günlerine geri dönme hedefiyle Türkiye’de atağa geçiyor. Farklı ülkelerde önemli başarılara imza atan Lübnanlı Charbel Abi Ghanem’e emanet edilen Türkiye’yi, bu yıl Avrupa’ya bağlayan marka, hedefl erine ulaşmak için e-POWER teknolojisine sahip yeni modellerinin tedarikinde de bu pazara öncelik verecek.

“Dönüm noktasındayız”

Nissan’ın e-POWER teknolojisine sahip X-Trail ve Qashqai modelleri’nin Sapanca’da gerçekleştirilen Türkiye lansmanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ghanem, Nissan olarak pazarda bir dönüm noktasında olduklarını vurgulayarak, Avrupalı üst düzey yöneticilerin Türkiye ziyaretinin de bunun bir göstergesi olduğunu söyledi. Ghanem, yeni Nissan Türkiye yönetimi olarak tamamen markayı eski iyi günlerine getirmeye odaklandıklarının altını çizerek, “Rakam veremiyorum ama kesinlikle büyüme trendinde olacağız. Çünkü, buna yönelik bir taahhüdüm var. Büyük bir ekiple bunu yapmaya yönelik çalışıyorum. Bizim için önemli olan bu pazara daha çok araç getireceğiz ve başarıları yukarı taşıyarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Nissan’a özgü e-POWER teknolojisine güvendiklerini bildiren Ghanem, “Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmayan kablosuz elektrikli modelimiz e-POWER ile pazarın ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir değer yarattığımız için gururluyuz” dedi.

Benzinli motoru elektrik üretiyor

Nissan, Qashqai’nin e-POWER versiyonunu, yeni X-Trail’in ise hem benzinli hem de e-POWER versiyonunu satışa sundu. e-POWER sistemi ile jeneratör ünitesinde bulunan 1.5 litrelik içten yanmalı motor, yalnızca elektrik üretmek için kullanılıyor. Burada üretilen enerji invertör aracılığı ile bataryaya ve elektrik motoruna iletiliyor. Yani otomobile benzin koyuluyor ancak bu benzin, içten yanmalı motoru çalıştırarak elektrikli bataryaları beslemesi için kullanılıyor. Bu teknoloji şehir içerisinde yüzde 35’e varan tasarruf sağlıyor. Nissan’ın elektrikli geleceğini simgeleyen Qashqai e-POWER 1 milyon 171 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla, tamamen yeni ve e-POWER teknolojisine sahip X-Trail ise 1 milyon 674 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarıyla Türkiye pazarına girdi.

“Üretim yaparsak, adres Bursa’daki Renault fabrikası olur"

Lansmanda NB EKONOMİ’ye özel açıklamalarda bulunan Nissan Avrupa Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Jordi Vila, Türkiye’yi çok önemsediklerini ve yeniden büyüme hedefleri olduğu için Avrupalı yöneticiler olarak bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti. Vila, Türkiye’de üretim yapma planları olup olmadığına yönelik sorusuna ise "Bugün için bir üretim planımız yok. Ancak gelecekte Türkiye’de bir üretim kararı alınırsa Ortaklarımız aracılığı ile bunu yaparız. Türkiye’de Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı oldukça güçlü. Biz de Mitsubishi gibi ittifakın paydaşlarından Renault’nun Bursa’daki fabrikasını tercih ederiz” dedi.

Türkiye, bizim için Avrupa ülkesi

Türkiye’yi bu yıl itibarıyla yeniden Avrupa’ya dahil etme nedenlerini de açıklayan Vila, “Türk alıcısının tercih ettiği modeller, Avrupalı tüketicinin tercihleriyle paralellik gösteriyor. Diğer yandan, Türkiye’deki regülasyonlar da Avrupa ile benzer. O nedenle AB üyesi olmasa da pazar anlamında Nissan için bir Avrupa ülkesi” dedi.

Rusya’nın yerini Türkiye alabilir

Avrupa’nın en büyük 6 ekonomisini temsil eden G6’da savaştan dolayı Rusya'nın bir kenara itildiğini ifade eden Vila, “G6’da Rusya’nın yerini alabilecek tek ülke Türkiye” dedi.