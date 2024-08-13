Odeabank'ın satışı için masaya oturuldu: İşte alacak şirket

Bloomberg'de yer alan haberde konuya yakın kaynaklara göre Abu Dabi Varlık Fonu, Odeabank’ı satın almak için görüşmeler yürütüyor.

Henüz kesin karar verilmedi

249 milyar dolarlık ADQ’nun, Lübnanlı Bank Audi’nin sahibi olduğu Odeabank’ı satın almak için son birkaç aydır görüşmeler yürüttüğünü söyleyen kaynaklar, henüz nihai bir karar verilmediğine ve satın alma işleminin tamamlanmasının kesin olmadığına da vurgu yaptılar.

Taraflardan yorum yok

ADQ temsilcileri, Bank Audi ve Odeabank konu hakkında yorum yapmadı.

21. büyük banka

Bank Audi tarafından 2012 yılında kurulan Odeabank, 54 üyeli Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü bakımından 21. büyük bankası konumunda. Bank Audi’nin Odeabank’ta yüzde 76,4 hissesi bulunurken; EBRD yüzde 8, IFC yüzde 6,4 ve IFC FIG Investment Company yüzde 3,4 hisseye sahip.

ADQ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Türkiye ekonomisine yatırımları artırmak için bölgeyi gezmesinin ardından Türk varlıklarını değerlendiren Körfez yatırımcıları arasında yer alıyor. Bu ziyaret sırasında BAE, Türkiye’ye 50 milyar dolardan fazla destek sözü vermişti.

Dubai Islamic Bank, eylül ayında Türkiye’deki TOM Şirketler Grubu’nun yüzde 20 hissesini satın alacağını açıkladı. Bloomberg’in nisan ayındaki haberine göre de First Abu Dhabi Bank Yapı Kredi’de hisse alıımı için görüşmeler yürütmüş ancak öngörüşmeler sonuçsuz kalmıştı.