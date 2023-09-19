OECD'den Türkiye'nin büyümesi için yeni tahmin

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisinde bu yıl için büyüme beklentisini yükseltirken, gelecek yılın beklentisini aşağı yönlü revize etti. OECD'nin yayınladığı "Ekonomik Görünüm" raporuna göre, 2023 yılı GSYH beklentisi yüzde 2,8'ten yüzde 4,3'e çıkarıldı. OECD, 2024 yılında GSYH beklentisini ise yüzde 3,7'den yüzde 2,6'ya indirdi.

OECD, depremler nedeniyle faaliyetlerin 2023'ün başlarında önemli ölçüde geri çekileceğini, ancak yeniden yapılanma harcamalarının artmasıyla büyümenin tekrar toparlanacağını belirtti.

Kurumun enflasyonun beklentisi 2023 yılı sonu için yüzde 44,8'den yüzde 52,1'e çıkarılırken, 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 40,8'den yüzde 39,2'ye çekildi.

Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyonu için 2023 yılı beklentisi yüzde 46,3'ten yüzde 56,7'ye, 2024 yılı için yüzde 40,0'tan yüzde 41,2'ye çıkarıldı.