Öğretmen maaş zammı 2024: Sözleşmeli, uzman, ücretli, başöğretmen maaşı Temmuz'da ne kadar oldu?

Öğretmen maaş zammı 2024, Türkiye İstatistik Kurumu'nun memurlara yönelik enflasyon farkını yüzde 19,31 olarak açıklamasından sonra 2024 sözleşmeli, ücretli, başöğretmen maaşları da belli oldu. Peki öğretmen maaşı Temmuz'da ne kadar zam aldı? İşte 2023 zamlı yeni öğretmen maaşları tablosu...

ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI 2024

Uzman öğretmen maaşı 44 bin 85 TL yerine 52 bin 595 TL

Öğretmen (1/4) maaşı 39 bin 781 TL yerine 47.462 TL

alacak.

2024 ÖĞRETMEN MAAŞI TEMMUZ'DA NE KADAR OLDU?

Milyonlarca memur ve emeklinin zam farkı netleşti. Buna göre, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73 oranında; memur ve memur emeklileri ise, yüzde 19,31 oranında maaş farkı alacak.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Öğretmen maaşları, genellikle hükümetler veya ilgili eğitim otoriteleri tarafından belirlenen maaş skalalarına göre düzenlenir. Bu skalalar, öğretmenlerin eğitim düzeyi, deneyim yılı, çalıştıkları coğrafi bölge ve okul türü gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ek olarak, bazı ülkelerde performans değerlendirmeleri, mesleki gelişim ve ek görevler de maaş artışlarına etki edebilir. Öğretmen sendikaları ve toplu sözleşmeler de maaş politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynayabilir.