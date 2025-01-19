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ÖİB, 1.200 aracı satışa çıkaracak: İşte ilk ihale tarihi ve detaylar...

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, tasarruf tedbirleri doğrultusunda satışa çıkarılacak 1.200 kamu aracıyla ilgili çalışmalarını tamamladı. İlk parti için yarın elektronik ortamda ihaleye çıkılacak. Açık artırmaya vatandaştan yüksek talep bekleniyor.

Haber Merkezi
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ÖİB, 1.200 aracı satışa çıkaracak: İşte ilk ihale tarihi ve detaylar...
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Kamu harcamalarında tasarruf sağlamak maksadıyla başlatılan Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında, kamu kurumlarına ait ihtiyaç fazlası araçların satış süreci start aldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), toplamda 1.200 aracı satışa çıkarmak için hazırlıklarını tamamladı.

Bu araçların ihaleleri, Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle “www.eihale.gov.tr” internet adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Verilen en yüksek teklif sonrası ihaleler sonuçlanacak. Satışı yapılan araçlar, ilgili kamu kurumları tarafından muhafaza edilecek ve kazanan kişilere teslim edilecek. Araçların tescil işlemleri ise alıcı tarafından gerçekleştirilecek.

ÖİB, bu çalışmayla hem kamu bütçesine doğrudan katkı sağlamayı hem de ihtiyaç fazlası araçları hızla tasfiye ederek envanter düzenlemesini hızlandırmayı hedefliyor. İlk etapta 11 araç için ihale süreci başlatıldı ve son teklif tarihi 20 Ocak Pazartesi günü olarak belirlendi. Bundan sonraki süreçte ise her hafta 80 ile 100 araç için ihale düzenlenmesi planlanıyor.

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