  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. ÖİB, 7 ildeki bazı taşınmazların satışı için ihale düzenleyecek
Takip Et

ÖİB, 7 ildeki bazı taşınmazların satışı için ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 7 ildeki 13 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ÖİB, 7 ildeki bazı taşınmazların satışı için ihale düzenleyecek
Takip Et

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çorum'un merkez, Eskişehir'in Tepebaşı, Gaziantep'in Şahinbey, Antalya'nın Manavgat ve İstanbul'un Sarıyer ilçelerinde ikişer, İstanbul'un Beşiktaş, Bursa'nın Karacabey ve Kocaeli'nin Kandıra ilçelerinde ise birer taşınmazın satışı yapılacak.

Söz konusu taşınmazlar için ihale şartnamesi bedeli 5 bin ile 25 bin lira, geçici teminat bedeli ise 600 bin lira ile 30 milyon lira arasında değişiyor.

Çorum, Eskişehir ve Gaziantep'teki taşınmaz ihaleleri için son teklif verme tarihi 29 Nisan, Kocaeli, İstanbul, Antalya ve Bursa'dakiler için 30 Nisan olarak belirlendi.

İhaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhalelere ilişkin belgelerin, Başkanlığın Ankara'daki adresine, son teklif verme tarihlerinde saat 18.00'e kadar elden teslim edilmesi gerekiyor.

Konut kredilerinde son durum! En düşük oran hangi bankada? İşte 1 milyon TL’nin güncel geri ödemesiKonut kredilerinde son durum! En düşük oran hangi bankada? İşte 1 milyon TL’nin güncel geri ödemesiEkonomi
Motorine indirim geldi, sıra benzinde: İşte 9 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine indirim geldi, sıra benzinde: İşte 9 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Yurtta sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji'den son rapor: Hangi illerde kar yağışı etkili olacak?Yurtta sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji'den son rapor: Hangi illerde kar yağışı etkili olacak?Gündem
Otomobil piyasasında Trump depremi! 50 günlük stok kaldıOtomobil piyasasında Trump depremi! 50 günlük stok kaldıKüresel Ekonomi

 

Ekonomi
ASELSAN'dan dev anlaşma! 158,6 milyon dolarlık ihracat için imzalar atıldı
ASELSAN'dan dev anlaşma! 158,6 milyon dolarlık ihracat için imzalar atıldı
Doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatırılacak? Bakan Göktaş’tan açıklama geldi
Doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatırılacak?
Et fiyatlarında artış ithalat önlemine rağmen durmadı! Ramazanda etiket defalarca değişti
Et fiyatlarında artış ithalat önlemine rağmen durmadı!
Benzine yapılacak indirim tutarı arttı: İşte güncel fiyatlar
Benzine yapılacak indirim tutarı arttı: İşte güncel fiyatlar
Damacana sektörü mercek altında: Büyük firmalara cezalar yolda
Damacana sektörü mercek altında: Büyük firmalara cezalar yolda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda