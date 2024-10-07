Onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 8,2 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2024 yılı eylül ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

TOBB tarafından Eylül 2024’te onaylanan kapasite raporu sayısı Eylül 2023’e göre yüzde 8,2 azalarak 4.116 adet oldu.

Bu yılın ilk 9 ayında onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 azaldı.

Aktif Kapasite Raporlarına göre toplam çalışan sayısı ise Eylül 2023’te 3.978.661 iken yüzde 0,5 (18.415) artarak, Eylül 2024’te 3.997.076 olarak belirlendi.

En çok kapasite raporu düzenlenen il sıralamasında 886 ile İstanbul ilk sırada yer alırken, bu ili 299 raporla Ankara ve 274 ile Bursa izledi.