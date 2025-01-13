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Ordu'da fındık fiyatları yükselişe geçti!

Ordu'da fındığın kilogramı serbest piyasada 125 liradan işlem görüyor.

Haber Merkezi
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Ordu'da fındık fiyatları yükselişe geçti!
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, serbest piyasada uzun süredir 120 liradan işlem gören fındık fiyatının 125 liraya yükseldiğini söyledi.

"Fındığın fiyatı yeniden artmaya başladı"

Fındık fiyatının yeniden yükselişe geçtiğini belirten Soydan, "Ordu'da yaklaşık 2 aydan bu yana 120 liradan işlem gören 50 randımanlı fındığın fiyatı yeniden artmaya başladı. Fiyatlar şu anda yükselişi eğiliminde. Tahminimiz ilerleyen haftalarda bu fiyatların biraz daha yukarılara çıkması yönünde." dedi.

Deposunda fındık bekleten üreticilerin süreci yakından takip ettiğini aktaran Soydan, bir süre daha vatandaşların piyasayı izlemesini tavsiye etti.

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