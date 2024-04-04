OSB'lerde asgari istihdam şartı yükseltildi

Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine dair yönetmelikte değişiklik yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklikle, bu kapsamdaki gerçek ve tüzel kişilerin üretime geçmeleri için gerekli süre sınırında da düzenleme yapıldı. Katılımcılar, organize sanayi bölgeleri uygulama yönetmeliğinin 58. ve 60. maddeleri kapsamındaki süre ve yatırım şartlarını sağlayarak üretime geçmek zorunda olacak.

Yönetmelikle ayrıca, altyapı inşaatları tamamlanan ve Bakanlık kredisi kullanmamış OSB'ler ile altyapı inşaatları tamamlanan ve kredi borcunu ödemiş olan OSB'lerde bu kapsamda tahsis edilen parsellerin bedellerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ödenmesine yönelik hükümler uygulamadan kaldırıldı.

Yönetmeliğin "Tapu adına koyulacak şerh" başlıklı 14. maddesi, "Tapu verilmesi" başlığıyla birlikte yeniden düzenlendi.

3 aylık üretimin ardından parselin tapusunun devri istenebilecek

Buna göre, şartlara uygun olarak yapılan yatırımın işyeri açma ve çalışma ruhsatının alınması sonrası, belirtilen istihdam sayısı ile 3 ay üretim yapmasından sonra katılımcılar, tahsisi yapan OSB'den ilgili parselin tapusunun kendisine devrini talep edebilecek.

Tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilen parselde üretime geçilmeden tapu talep edilmesi halinde; yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması şartıyla, tapu kütüğünün beyanlar hanesine devir işlemi sırasında şerh koyulacak.

Bu şerh kaldırılmadığı sürece taşınmaz hiçbir şekilde başkalarına devredilemeyecek, ipotek edilemeyecek, teminat verilemeyecek. İflas ve konkordato ile diğer aynî ve şahsi haklara da konu edilemeyecek. OSB tarafından yapılan inceleme ve denetim sonucunda şartlara uyulduğunun anlaşılması halinde, ilgili OSB'nin talebi üzerine ve bakanlığın izniyle OSB tarafından tapu kayıtlarından şerh kaldırılacak.

Değişikli kapsamında parsel tahsisi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin; parsel büyüklüğüne göre, 5,000 m2'ye kadar en az 10, 10,00 m2'ye kadar en az 20, 20,000 m2'ye kadar en az 30 ve 20,000 m2'den büyük parseller için ise en az 50 kişilik istihdam sayısını sağlamaları gerekiyor. Önceki uygulamada bu kişilerin asgari istihdam sayısını sağlamaları yeterli sayılıyordu.