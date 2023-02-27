OSİAD Başkanı Ekinci: Üretim ayağa kaldırılmadan deprem bölgesi ve Türkiye kurtulamaz

OSTİM Sanayici ve İşinsanları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci, yazılı bir açıklama yaparak deprem bölgesinde üretimin bir an önce ayağa kaldırılması gerektiğini söyledi.



Deprem bölgesinin, Türkiye’nin demir çelik üretiminin yüzde 60’ını, tekstil ve ayakkabının yüzde 30’unu karşıladığını belirten Ekinci, afet bölgesindeki sanayicinin üretime devam etmesinin yaşamsal değer ifade ettiğini aktardı.

Firmaların, işgücü yetersizliğinden dolayı fabrikasını kapatmak veya düşük kapasite ile çalışmak durumunda kaldığının altını çizen Ekinci, “Üretim ayağa kaldırılmadan bölge kurtarılamaz, bölge kurtarılmaz ise Türkiye kurtarılamaz. Şu an bölgeden büyük bir göç yaşanıyor. Stratejik önemi bulunan Hatay’da ise demografik yapının değişeceği endişeleri çok yüksek. Dolayısıyla omuz omuza vererek çözüm bulmamız gerekiyor” diye konuştu.

Süleyman Ekinci, Ankara Sanayi Odası’nın(ASO) deprem bölgesindeki sanayicilerin eleman ihtiyacını geçici süre ile karşılamayı amaçlayan tersine göç projesini desteklediklerine değindi.

Öte yandan OSİAD üyeleri, deprem bölgesine 1 tır erzak, 10 konteynır, 50 çadır ve 150 bin lira nakit yardımında bulundu. Dernek ayrıca, deprem bölgesinden gelenlerin Ankara’daki barınma sorunlarını gidermek amacıyla yerleştirmeler de yapıyor.