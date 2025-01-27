OSTİM teknoloji vadisine dönüşecek

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 2025 yılı İstişare Toplantısı’nda konuşan Orhan Aydın, OSTİM’in daha etkin, verimli, teknolojik bir safhaya geçmesi için tüm bileşenlerin katkıda bulunması gerektiğini bildirdi.

OSTİM’i sadece bu coğrafyadan ibaret olarak sınırlandırmadıklarının altını çizen Aydın, “OSTİM’in bilgi ve tecrübesinden yararlanmak isteyen başka şehirler, başka sektörler var. Kümelenmelerimiz de tüm Anadolu’yu kuşatan bir yapıya sahip” dedi.

Teknoloji ile sanayinin buluştuğu bir arayüz

Türkiye’de ilk defa ODTÜ Teknokent kampüsünü OSTİM’e getirdiklerini kaydeden Aydın, “Ostim Teknopark’a Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, TOBB ETÜ, OSTİM Teknik Üniversitesini ortak yaptık. Teknolojinin sanayi ile buluştuğu bir arayüz oluşmuş vaziyette OSTİM’de, bu da bizim için çok kıymetli” diye konuştu. OSTİM’deki firmaların bir arada hareket ederek çok hızlı büyüdüklerini söyleyen Orhan Aydın, çalışmalarını teknolojinin geliştirilip yönlendirildiği bir bölge olma hedefiyle sürdürdüklerinin altını çizdi.

ABD’deki Silikon Vadisi’ne atıfta bulunan Aydın, “Firmalarımıza yardımcı olması için OSTİM Teknik Üniversitesini kurduk. OSTİM bir teknoloji vadisi, bir teknoloji üniversitesi olacak. Yeni kampüsümüzün temelini attık; Ostim Teknoparkla beraber inşallah inşaatımız da bittiği zaman tam bir teknoloji vadisi olacak burası.” diye konuştu.

OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı da sanayicilerle OSTİM ekosistemini buluşturduklarına değinirken, OSTİM’in 2024 yılı faaliyetleri ve 2025 yılı programı hakkında bilgi verdi.

“OSTİM modelini birçok ülkeye taşıma gayretindeyiz”

Türkiye’nin diğer illerinin sanayileşmesine katkıda bulunmak gibi bir misyonu da taşımakla birlikte, yurt dışından gelenlerin de benzer sistemleri ülkelerinde kurmak istediklerini söyleyen Orhan Aydın, “Bunu hem buradaki firmalarımız hem ülkemiz hem de insanlık için yapılması gereken bir görev olduğunu düşünüyoruz. Özbekistan’a, Azerbaycan’a, Kenya’ya gidiyoruz, dünyanın birçok bölgesine OSTİM modelini taşıma gayretindeyiz” dedi.