Otelcilerden enflasyonla mücadele kampanyasına destek

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) geleneksel olarak düzenlediği "Aylık Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

​​​​​​​Toplantıda konuşan Eresin, son dönemlerde Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin vatandaşlarına yönelik oluşan birtakım münferit olumsuz olaylardan hareketle Türkiye'yi karalamak isteyen kesimler tarafından bu olayların abartılarak kamuoyu gündemine getirilmesini üzülerek takip ettiklerini kaydetti.

Eresin, "Bu tür haberlerin ana hedefinin lokomotif turizm pazarlarımız arasına giren Orta Doğu ve Körfez bölgesinden gelen turizm talebinin olumsuz etkilenmesi olduğunun farkındayız. Ülkemize gerek Orta Doğu'dan gerekse diğer ülkelerden gelen tüm misafirlerimize her zaman en iyi misafirperverliği göstermek için elimizden gelen tüm gayretleri gösteriyoruz. Bu olumsuz yanlı haberlerin etkilerini azaltmak üzere başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TGA olmak üzere Ticaret Bakanlığı ve ilgili paydaşlarımız tarafından yürütülen çalışmaları desteklediğimizi ayrıca belirtmek isteriz." şeklinde konuştu.

Enflasyonla mücadele kampanyasına otelcilerin de destek olacağını aktaran Eresin, şu değerlendirmelerde bulundu: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın kabine toplantılarının ardından, bütün sektörlerden fiyat indirmelerine yönelik taleplerinin ardından, ulusal ve yerel firmalarımız konuya kayıtsız kalmamış, yaptıkları indirimleri ve kampanyaları kamuoyuna açıklamışlardır. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ile yaptığımız görüşmeler sonrasında, Türkiye Otelciler Birliği olarak siz değerli üyelerimizle birlikte Cumhuriyet'in 100. yılında enflasyonla mücadele kapsamında düzenlenen indirim kampanyasını desteklediğimizi belirttik. Kampanyaya katılacak üyelerimizin isimleri Ticaret Bakanlığımızın internet sitesinde güncel olarak yayınlanacak olup, enflasyonla mücadelede üzerlerine düşeni fazlasıyla yaparak bu konuda hassasiyet göstereceklerinden emin olduğum tüm üyelerimizi kampanyaya katılmaya davet ediyor ve kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum."

Müzik eserleri telif hakları

Müzik eserleri telif hakları konusuna ilişkin de görüşlerini ifade eden Eresin, bu kapsamda çok önemli bir düzenlemenin yürürlüğe girdiğini aktardı.

Eresin ,"Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve Telif Hakları Genel Müdürü Sayın Ziya Taşkent'e bir konuda özellikle teşekkür etmek istiyorum. Şöyle ki Sayın Bakanımızın girişimleri sonrasında uzun yıllardır müzik eserleri telif hakları konusunda yaşadığımız muhatap çokluğu ve işletmelere farklı tarifeler uygulanması sorunlarına kalıcı bir çözüm bulundu. Konunun çözüme kavuşturulması konusunda TÜROB ile işbirliği yürüten TÜROFED, MÜYAP, MÜYORBİR, MESAM ve MSG başkan, yönetici ve profesyonellerine ayrıca teşekkür ederim." diye konuştu.

Eresin, EURO 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenleneceğini hatırlatarak, organizasyonun ülkede düzenleneceği 5 stadyumun UEFA tarafından açıklanacağını anımsattı.