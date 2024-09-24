Ozan Bingöl'den emekli maaşı zammı ve ek kesinti açıklaması: Emekliyi iyi günler beklemiyor

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, Sözcü TV'nin yayınında emeklilerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bingöl, "Emekliyi iyi günler beklemiyor" diyerek, "Emekli maaşlarındaki artışlar düşük olacak" ifadelerini kullandı.

"EYT'nin çok ciddi bütçe yükü var"

Emekliler için çok düşük maaş artışları geleceği konusunda uyarılarda bulunan Bingöl, hükümetin "EYT'nin çok ciddi bütçe yükü vardı" diyerek kesintilere gideceğini söyledi.

"Eğer emekli başka yerde çalışıyorsa maaşlar çok ciddi kesintilere tabi tutulacak"

Ayrıca, çalışan emeklilere yönelik olası ek kesintilere dikkat çekerek, "Eğer emekli başka yerde çalışıyorsa maaşlar çok ciddi kesintilere tabi tutulacak. Bunun için kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu OVP'de de görüyoruz" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ilişkin Sayıştay raporlarını gündeme getiren Bingöl, kurumun son 5 yılda 95 milyar dolarlık alacağını tahsil edemediğini ve muhasebe kayıtlarının düzgün bir şekilde tutulmadığını belirtti.